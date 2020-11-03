شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي منتخب مصر الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو منتخب مصر الأولمبي سلبية بعد إجرائهم للكشف الطبي اليوم، في المعسكر الذى انطلق عصر اليوم في إطار الإعداد لمواجهة كوريا ومنتخب البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر الجاري في إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

أكد شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى أن الحجر الصحى وإجراءات الكورونا كانت هى سبب نقل مباراتى المنتخب الأولمبى مع كوريا والبرازيل من السعودية لمصر، وقال غريب خلال المؤتمر الصحفى الذي أقيم اليوم علي هامش أول مران للمنتخب بعد كورونا: اتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاموا بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة علي نقل الوديتين من السعودية للقاهرة.

كما أكد شوقى غريب انه تم الاتفاق علي خوض 3 مباريات ودية في معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، مشددًا علي أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائى في الاحتفاظ برمضان صبحي ومصطفي محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبي.

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وقال غريب أن المنتخب الأولمبي يتمني مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي إلى قائمة المنتخب الأولمبي في الأوليمبياد، مضيفًا أن البرازيل قام بضم نيمار في 2016، مؤكدًا أن المفاوضات مع ليفربول ويورجن كلوب توقفت منذ فترة كورونا.

ومن المقرر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبًا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يوم 12 نوفمبر الحالي أمام كوريا الجنوبية والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائيه للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركه الراعيه للاتحاد.