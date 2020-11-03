شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يقدم مرانه غدا بسبب لقاء الزمالك والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، تقديم موعد مران الغد على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة ليقام فى الثانية عشرة ظهرا بسبب الترتيبات الأمنية الخاصة بلقاء الزمالك والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو منتخب مصر الأولمبى سلبية بعد إجرائهم للكشف الطبى اليوم، فى المعسكر الذى انطلق عصر اليوم فى إطار الإعداد لمواجهة كوريا ومنتخب البرازيل يومى 12 و17 نوفمبر الجارى، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن الحجر الصحى وإجراءات كورونا كانت هى سبب نقل مباراتى المنتخب الأولمبى مع كوريا والبرازيل من السعودية لمصر، وقال غريب خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم على هامش أول مران للمنتخب بعد كورونا: "اتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاما بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة على نقل الوديتين من السعودية للقاهرة".

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كما أكد شوقى غريب أنه تم الاتفاق على خوض 3 مباريات ودية فى معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، مشددًا على أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائى فى الاحتفاظ برمضان صبحى ومصطفى محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبي.

وقال غريب إن المنتخب الأولمبى يتمنى مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى إلى قائمة المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد، مضيفًا أن البرازيل قام بضم نيمار فى 2016، مؤكدًا أن المفاوضات مع ليفربول ويورجن كلوب توقفت منذ فترة كورونا.

ومن المقرر أن يشارك فى المعسكر 35 لاعبًا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول فى المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يوم 12 نوفمبر الحالى أمام كوريا الجنوبية والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبى البرازيلي، حيث يتم وضع الترتيبات النهائيه للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصرى لكرة القدم مع الشركة الراعية للاتحاد.