شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدعم لاعبى الزمالك قبل مواجهة الرجاء ويعد مصطفى محمد بالرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على دعم لاعبى الفريق الكروى الأول خلال المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الزمالك فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وتحدث مرتضى منصور مع لاعبى فريقه للشد من أزرهم، مطالبهم بتحقيق الفوز على الرجاء وحصد بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا ومواجهة الأهلى، قائلاً: "أى 11 لاعبا هيكونوا رجالة، وأنا واثق فيكم كلكم، أهم شيء نركز فى مواجهة الرجاء، بعد كده نفكر فى مباراة الأهلى بالنهائى".

وطالب رئيس الزمالك من أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، صرف أى مكافآت متأخرة للاعبين قبل مواجهة الرجاء، لتحفيزهم على تحقيق الفوز.

كما وجه مرتضى حديثه لمصطفى محمد مهاجم الفريق قائلاً: "وفيت بوعدك وحققنا الفوز على الرجاء فى الذهاب، وأنا عند وعدى نحقق بطولة أفريقيا وأول عرض يأتى سأسمح لك بالرحيل".

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وشدد مرتضى منصور خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء، وحصد الثلاث ونصف مليون دولار نظير الفوز بالبطولة، مختتمًا حديثه بقراءة الفاتحة لتحقيق النصر.

وأسند "كاف" قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالي ماجيتي نداي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا.

كما اختار الاتحاد الأفريقي الحكم الجامبي بكاري جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقي زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي، في مركب محمد الخامس بالمغرب.