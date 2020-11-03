شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للزمالك قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التى خضع لها جميع عناص الزمالك المتواجدين فى معسكر الفريق، سلبية عيناتهم جميعًا، قبل مواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ الأبعاء، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامته على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغب، فوز الأبيض بهدف دون رد، أحزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن أسماء حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أمام الرجاء المغربى المقررة إقامتها غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، أسند "كاف" قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا.

كما اختار الاتحاد الأفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى مركب محمد الخامس بالمغرب.

انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء المغربى المقرر لها غدا فى إياب الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا، واسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص ابيض وشورت ابيض وشراب ابيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.

من ناحية أخرى يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى البرتغالى للزمالك، بين الثنائى كاسونجو ومحمد اوناجم لاعبا الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى ، ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى يغيب عن المباراة نظرا لإصابته فى الركبة، كما يدخل فى الصورة اسلام جابر لاعب الوسط والذى تألق بقوة الفترة الماضية واصبح احد الدعائم الأساسية فى الزمالك.

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كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذير للاعبى الدفاع والوسط فى فريق الزمالك ، حيث طالب باتشيكو لاعبى الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة الحصول على أخطاء فى المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.

كما طلب باتشيكو من لاعبى الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط على المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبى الدفاع أكثر من الدور الهجومى للاعبى الوسط.

فى نفس السياق يعقد باتشيكو محاضرة فنية للاعبى الفريق الومى عقب المران الذى سينطلق عصر اليوم ، حيث يشرح باتشيكو فى محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف فى المنافس من خلال عرض مباراة الفريقين الاولى التى أقيمت فى الدار البيضاء والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه اشرف بن شرقي.

كما يشرح باتشيكو الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الزمالك وادت الى تهديد مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق فى أكثر من فرصة.

من ناحية أخرى يعود يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك الى المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه عقب مباراة الرجاء ، ويغيب أوباما عن مباراة الغد بسبب تعرضه لاصابة فى الركبة أدت لعدم لحاقه بمباراة الغد، وحصل اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية مع الفريق، على ان يؤدى برنامج تأهيل خاص تحت اشراف علاء شاكر اخصائى تأهيل المنتخب الوطنى السابق، لحين عودة الفريق للتدريبات عقب مباراة الرجاء المغربى ويضع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، اللمسات الأخيرة