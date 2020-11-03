شبانه في تلفزيون "الخليج 365 " : الخطيب أخطأ بعدم الانسحاب بعد خناقة فضل و كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبانه في تليفزيون ”الخليج 365”: الخطيب أخطأ بعدم الانسحاب بعد خناقة فضل وكهربا

كتب محمد مراد

كشف الإعلامي محمد شبانه في تليفزيون ”الخليج 365” عن أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أخطأ بعدم الانسحاب خلال تسليم درع الدوري للنادي الأهلي بعد خناقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

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أضاف محمد شبانه في تلفزيون ”الخليج 365” أن ما حدث بين محمود كهربا وفضل أمر سيئ للجميع، وغير مرضٍ لأي طرف، وكان على الخطيب مغادرة الملعب عقب الخناقة مباشرة اعتراضًا على المشادة أمامه، مضيفًا: "أن اتحاد الكرة تحول إلى "رصيف نمرة 5" بسبب جلسات الصلح بين كهربا وفضل، وحقيقة البيان الذى أصدره اتحاد الكرة ثم تم حذفه من على موقع اتحاد الكرة وهذا تخبط .

الإعلامى محمد شبانه يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانه" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.