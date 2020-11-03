كواليس حوار بن شرقي ومساعدي باتشيكو ليلة مباراة الأبطال أمام الرجاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار خاص بين بن شرقي ومساعدي بتشيكو في المران الأخير قبل موقعه الرجاء المقرر لها غدًا الأربعاء لحسم البطاقة الثانية في نهائي دوري أبطال أفريقيا واللحاق بالأهلي.
وتقام مباراة نادي الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020.
وستقام تلك المباراة غدًا الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر نوفمبر لعام 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسوف تذاع حصريًا على قناة بي إن سبورتس 7.
واستطاع نادي الزمالك من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب في المغرب بهدف نظيف سجله النجم المغربي أشرف بن شرقي ولذلك يكفي الفارس الأبيض التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة.
ويعاني نادي الرجاء البيضاوي المغربي من العديد من الغيابات بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” بعد أن تم شفاء مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين أصيبوا منذ إسبوعين ليتم تأجيل لقاء الإياب لمدة تزيد عن ال10 أيام.
وسيلعب الفائز من هذا اللقاء مع النادي الأهلي الذي وصل إلى نهائي البطولة بعد أن تمكن من الإطاحة بنادي الوداد الرياضي المغربي.
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