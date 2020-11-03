شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس سموحة يدعم مدربي القطاع بعد مشادة أحد أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤكد مجلس إدارة نادي سموحة بقيادة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تضامنه الكامل مع مدربي قطاع البراعم رماح أبو زيد وإسلام هاني وكابتن "كايزر" إزاء ما حدث من أحد أولياء الأمور لأحد البراعم ما أدى الى تطور الوضع ووصوله إلى النيابة.

بداية الأزمة من أحد أولياء الأمور ويلعب نجله بقطاع الناشئين مواليد 2008، قام بالاتصال بقسم شرطة سيدى جابر واتهم 3 مدربين من النادى بالتهجم عليه وعدد من التهم وتم استدعاء الثلاثة إلى قسم الشرطة وتم احتجازهم وتحويلهم إلى النيابة ولم يتم الافراج عنهم حتى الآن.

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أكد مجلس إدارة نادي سموحة بتقديم دعمه الكامل للمدربين الثلاثة لعلمه التام وتأكده من التزامهم الكامل وعدم تحملهم أي مسئولية تجاه المهزلة التي حدثت بالأمس، وأن هناك تحقيق فى الواقعة بالكامل .