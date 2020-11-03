شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يعلن تعاقده مع عصام ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النادى المصرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالصفقة الرابعة للفريق الكروى عصام ثروت حارس مرمى نادى مصر والذى تعاقد معه الفريق البورسعيدى لتدعيم مركز حراسة المرمى بصفقة سوبر، وكان مسئولو المصرى قد أعلنوا تعاقدهم فى وقت سابق مع كل من أحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى، ومصطفى سلطان وعلاء عطا ثنائى نادى مصر.

ويأمل الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر فى بناء فريق جديد للنادى الساحلى على أمل المنافسة فى الموسم المقبل على المربع الذهبى ومن ثم العودة للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية .

Advertisements

من ناحية أخرى أعلن النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، مساء أمس الإثنين، بشكل رسمي، التعاقد مع علاء عطا الظهير الأيمن لنادي مصر الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع علاء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بعقد يمتد لخمسة مواسم اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2025/2024.

كانت لجنة التعاقدات بالنادي المصري والممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي المصري قد أنهت إجراءات الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق بعد سداد المقابل المادي المتفق عليه، قبل أن يقوم اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع المصري.