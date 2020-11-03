دوري الأبطال.. تعادل أتلتيكو ولوكوموتيف.. ومونشنجلادباخ يكتسح شاختار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسيه ماريا خيمنيز في الدقيقة 18 وتعادل لوكوموتيف موسكو بهدف سجله أنتون ميرانشوك في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني مؤقتا، كما رفع لوكوموتيف موسكو رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

واكتسح فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقمص الحسن بيليا دور البطولة لفريق مونشنجلادباخ بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثامنة و26 و78 وسجل الأهداف الثلاثة الأخرى فاليري بوندار، لاعب شاختار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 ورامي بن سبعيني في الدقيقة 44 ولارس ستيندل في الدقيقة 65.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، وتوقف رصيد شاختار عند أربع نقاط في المركز الثاني.