مصدر لـ"الخليج 365": فضل وكهربا تنازلا عن شكاوى الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول أن الثنائي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي تواجدا في اتحاد الكرة؛ للتنازل عن الشكاوى التي تم رفعها للجنة الانضباط.

وكان محمد فضل قد قدم شكوى رسمية ضد كهربا بسبب المشادة التي نشبت بينهما على هامش حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري بعد مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

ورفع كهربا مذكرة عن طريق النادي الأهلي وقدم شكوى ضد فضل في اتحاد الكرة وكذلك لجنة الانضباط.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، "رئيس لجنة الانضباط والأخلاق تواجد في مقر اتحاد الكرة منذ قليل".

وتابع: "كهربا تواجد هو الآخر وعقد جلسة مع رئيس لجنة الانضباط وتنازل عن شكواه، وبعد ذلك قام محمد فضل بنفس الأمر".

يُذكر أن هناك جلسة صلح تمت في مقر اتحاد الكرة أمس الاثنين.