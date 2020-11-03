مرتضى منصور للاعبي الزمالك: فكروا في الرجاء قبل الأهلي.. وسأصرف مستحقاتكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيقوم بصرف كل المستحقات المتأخرة للاعبي فريقه قبل خوض مواجهة الرجاء غدًا، الأربعاء، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار منصور في حديثه مع لاعبي الزمالك اليوم، الثلاثاء، إلى أنه من غير الضروري التفكير حاليًا في مواجهة الأهلي بالنهائي الأفريقي، والتركيز فقط على لقاء الرجاء.

وقال مرتضى: "نسينا المباراة الماضية، لقاء الذهاب أصبح من الماضي، كلنا ثقة في الجهاز الفني وكل لاعبي الفريق، أي 11 لاعب و5 بدلاء سيكونون رجال داخل الملعب".

واختتم: "لا ننتظر لمواجهة الأهلي في النهائي، ننتظر الفوز بمواجهة الرجاء فقط ومن ثم التفكير في اللقاء الآخر، وسنقوم بصرف كل مستحقات اللاعبين المتأخرة فورًا، وبإذن الله سنحتفل بالكأس في النهاية".

الجدير بالذكر أن الزمالك تفوق على الرجاء بهدف نظيف في مواجهة الذهاب من قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، قبل أن يلتقيا يوم الأربعاء في استاد القاهرة بالإياب.