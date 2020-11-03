"نفذ الوعد الثاني أولًا".. مرتضى منصور يعد مصطفى محمد بالاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وعده لمصطفى محمد مهاجم الفريق بخوض تجربة احترافية في القريب العاجل.

وأشار منصور في جلسته المصورة مع لاعبي الزمالك اليوم، الثلاثاء، إلى أنه سيوافق على أول عرض احترافي لمصطفى محمد إذا توج الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور لمصطفى محمد: "نفذت أول وعد وهو الفوز على الرجاء، ويتبقى الثاني ورفع كأس أفريقيا، وبعدها أول عرض احتراف سيأتي لك سأوافق عليه".

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور سبق وأن وعد مصطفى محمد بالاحتراف في تصريحات تليفزيونية سابقة، إذا نجح الفريق في عبور موقعتي الرجاء والتتويج بدوري أبطال أفريقيا في النهاية.