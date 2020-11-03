دوري الأبطال.. ريال مدريد 2-1 إنتر ميلان.. استراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ويتذيل ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بينما يقع إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد نقطتين. تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - لوكاس فاسكيز - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي - كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - ماركو أسينسيو - إيدن هازارد - كريم بنزيما. تشكيل إنتر ميلان: سمير هاندانوفيتش - أشرف حكيمي - ستيفان دي فريج - آشلي يونج - أليساندرو باستوني - دانيلو دامبروزيو - نيكولو باريلا - أرتورو فيدال - إيفان بيريسيتش - مارسيلو بروزوفيتش - لاوتارو مارتينيز. تابعونا لمزيد من التفاصيل..

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