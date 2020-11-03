ثلاثاء الأبطال.. ليفربول 2 - 0 أتالانتا.. جوتا يٍُسجل هدفين في نصف ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ليفربول وأتالانتا عند العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالتالي:

حارس مرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت، ويليامز، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيني فينالدوم، كورتس جونز.

الهجوم: ساديو ماني، جوتا، محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن أتالانتا الوصيف بعد مرور جولتين.

انتظرا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق المباراة

في الدقيقة 16 افتتح جوتا التسجيل لليفربول.

وفي الدقيقة 32 عاد جوتا ليُسجل الهدف الثاني لليفربول.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال ليفربول متقدم بهدفين نظيفين سجلهما.

انتهاء الشوط الأول من المباراة وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 47: محمد صلاح بمجهود ذاتي ينطلق بالكرة من نصف ملعب أتالانتا ليسجل الهدف الثالث لليفربول.