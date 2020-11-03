مباشر دوري الأبطال.. مان سيتي 1-0 أولمبياكوس.. كوكا احتياطيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار يلا كورة الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بعد فوزه في أول مباراتين، فيما يأتي أولمبياكوس في المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.

ويتواجد الدولي المصري أحمد حسن كوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس.

تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون، كاي والكر، جون ستونز، ناثان أكي، أوليكساندر زينشينكو، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، فيل فودين، فيران توريس، رياض محرز، رحيم ستيرلنج.

تشكيل أولمبياكوس: خوسيه سا، رافينيا، روبين سيميدو، بابي أبو سيسيه، جوزيه هوليباس، يان مفيلا، أندرياس بوشالاكيس، مادي كمارا، لازار راندلوفيتش، يوسف العربي، ماثيو فالبوينا.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..