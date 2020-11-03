رسميًا.. كاف يعلن حكم مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم السنغالي ماجيت نداي لإدارة مباراة الزمالك والرجاء، غدًا الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لما أعلنه كاف، فإن السنغالي الحاجي ماليك سامبا ومواطنه نوحا بانجورا سيتواجدا لمساعدة نداي في اللقاء، مع عيسى سي الحكم الرابع.

ويتواجد الجامبي باكاري جاسما حكمًا لتقنية الفيديو المساعد في اللقاء، ويعاونه الجنوب أفريقي كيخلي سيويلا.

ونجح الزمالك في الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب التي أقيمت بالدار البيضاء المغربية، بهدف نظيف، قبل أن يلتقيا في مواجهة العودة غدًا.

الجدير بالذكر أن الأيام الماضية كانت قد شهدت تضاربًا حول اسم حكم اللقاء، في ظل انتشار تقارير مغربية عن تعيين جاساما كحكم أول في المواجهة.