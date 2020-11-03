صلاح أساسيًا.. ليفربول يُعلن تشكيله لمباراة أتالانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره أتالانتا ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالتالي:

حارس مرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت، ويليامز، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيني فينالدوم، كورتس جونز.

الهجوم: ساديو ماني، جوتا، محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن أتالانتا الوصيف بعد مرور جولتين.