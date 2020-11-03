يلا شوت الجديد | yalla shoot حصري بث مباشر اهم مباريات اليوم جوال

زوار يلاكورة الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة أتالانتا الإيطالي وليفربول الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يقع أتالانتا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي رفقة ساديو ماني وديوجو جوتا، بينما يجلس فيرمينو على مقاعد البدلاء.

ويلعب ليفربول بطريقة (4-3-3) بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - ريس ويليامز - جو جوميز - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - كيرتس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا - ساديو ماني - محمد صلاح.

ملخص المباراة

كان ليفربول قريباً من هدف مبكر في الدقيقة الثانية بعد كرة وصلت إلى جوتا بتمريرة خلف الدفاع لينفرد تماماً ويسدد كرة أرضية أبعدها

الحارس بنجاح.

وحاول جونز تسجيل هدفاً في الدقيقة 15 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس أتالانتا على مرتين بصعوبة.

وفي الدقيقة 17 نجح ليفربول في تسجيل هدف التقدم بعد تمريرة وصلت إلى جوتا لينفرد ويضع الكرة من فوق الحارس ليعلن عن تقدم الضيوف.