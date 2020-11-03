اخبار الرياضه

ليفربول يسجل الهدف الأول أمام أتالانتا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح نادي الانجليزي من تسجيل الهدف الأول في مباراته امام

اتالانتا الايطالي، التي تقام بينهما ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا.

وسجل دييجو جوتا الهدف الاول لليفربول في الدقيقة 16 بعد انفراده بمرمى أتالانتا.

 

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يسجل الهدف الأول أمام أتالانتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"