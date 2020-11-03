ليفربول يسجل الهدف الأول أمام أتالانتا

نجح نادي ليفربول الانجليزي من تسجيل الهدف الأول في مباراته امام اتالانتا الايطالي، التي تقام بينهما ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا. اتالانتا الايطالي، التي تقام بينهما ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا. وسجل دييجو جوتا الهدف الاول لليفربول في الدقيقة 16 بعد انفراده بمرمى أتالانتا.

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