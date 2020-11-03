سلبية مسحة كورونا لجميع أفراد المنتخب الاولمبي

جاءت نتيجة مسحة كورونا لجميع أفراد المنتخب الاولمبي سلبية، حيث خضع لها الفريق والجهاز الفني اليوم قبل بدء معسكره في نوفمبر استعدادا لوديتي كوريا الجنوبية والبرازيل.

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب تقديم موعد مران الغد علي الملاعب الفرعيه بإستاد القاهره ليقام في الثانيه عشر ظهرا بسبب الترتيبات الامنيه الخاصه بلقاء الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان معسكر المنتخب الأولمبي قد بدأ اليوم بالملاعب الفرعيه استعداد لمبارتي كوريا يوم 12 نوفمبر والبرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو 2021 .

بدأ المعسكر باجتماع لجميع اللاعبين وكل افراد الجهاز الفني والإداري والطبي تحدث خلال رئيس الجهاز الفني عن اهداف المرحله المقبله والتي تتركز في الاستعداد الجيد لتحقيق انجاز في الاولمبياد وليس مجرد المشاركه في البطوله.

وتحدث الكابتن شوقي غريب عن المرحله المقبله والتي

تتطلب بذل جميع اللاعبين جهدا كبيرا من اجل نيل شرف المشاركه في الدوره الاولمبيه وهو الامر الذي يحتاج جهد مضاعف من اجل اثبات الذات في النادي حتي يتم اختياره في المنتخب لان معسكر مارس سيضم الجهاز الفني اللاعب الذي يشارك مع ناديه أساسيا.

واكد غريب للاعبين ان اللوائح تعطيه الحق في قيد 18 لاعبا فقط في قائمة الاولمبياد بالاضافه لثلاثه احتياطي خارج القائمه وبالتالي فان الجميع عليه الاجتهاد لتحقيق حلم الاولمبياد، ثم اعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للمدير الفني في وجود كافة وسائل الاعلام وجه خلاله الشكر للقياده السياسيه ممثله في الرئيس السيسي بعد ان كافئ الفريق بوسام الرياضه من الطبقه الاولي وكذلك جهود الدوله ممثله في الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الذي دعم

وازر الفريق خلال مشوار بطولة الأمم الافريقيه من خلال تنظيم مبهر وتلبيه كافة طلبات الفريق.

ووجه الشكر أيضا لمجلس الاداره السابق برئاسة المهندس هاني ابوريده الذي اعد الفريق بشكل مثالي كما وجه الشكر للجنه الخماسيه المكلفه بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني والتي كان لها الدور البارز خلال مشوار البطوله.

ولم ينسي الكابتن شوقي غريب توجيه الشكر للاعلام المصري الذي دعم وساند الفريق وكان دوره ملموسا خلال مشوار البطوله ثم انتقل المدير الفني بعد ذلك لبرنامج الاعداد وأسباب اختياره اللعب مع كوريا والبرازيل.

واكد علي التنسيق الكامل مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني مشيرا الي ان الاولويه للمنتخب الأول خلال مرحلة المباريات الرسميه التي يلعبها وان انضمام لاعب من المنتخب الأولمبي للفريق الوطني هو شرف للاعب والفريق ثم تدرب اللاعبون وظهرت الجديه علي الجميه من اجل نيل ثقة الجهاز الفني قبل اعلان القائمه النهائيه التي ستدخل المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل.

وبعد نهاية المران خضع اللاعبون والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست للكشف عن كورونا وجاءت نتائج الجميع سلبيه وستجري مسحه في بداية المعسكر المغلق الاحد القادم.