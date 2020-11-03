تابع لايف الجديد مشاهدة مباراة ليفربول واتلانتا بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي سيواجه كابوسا لفقدان خدمات نجمه الدولي المصري محمد صلاح بداعي مشاركته في بطولتين مختلفتين مع منتخب بلاده في الموسم المقبل 2021/2022.

ونقلت الصحيفة تصريحات شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عاما، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، والتي أكد فيها مرة أخرى على رغبته في اختيار محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

وتأهل المنتخب المصري إلى أولمبياد طوكيو، وأصبح من حق الفريق استدعاء ثلاثة لاعبين فوق

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وأشارت "ميرور" إلى أنه مع إقامة الأولمبياد في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام المقبل، سيغيب صلاح عن فترة إعداد ليفربول في الموسم الجديد 2021/2022، بجانب مبارياته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالإضافة إلى ذلك، سيغيب صلاح مع ساديو ماني ونابي

كيتا عن جزء كبير من المباريات في منتصف الموسم المقبل لمشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الأول لبلادهم، المقرر إقامتها في شهري يناير وفبراير 2022 بالكاميرون.

يُذكر أن محمد صلاح شارك في أولمبياد لندن 2012، وسجل ثلاثة أهداف ليصل مع المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية، أما على صعيد المنتخب الأول، فقد نجح صاحب الـ27 عاما في تسجيل 41 هدفًا في 67 مباراة دولية مع منتخب بلاده.