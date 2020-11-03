كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول واتلانتا بث مباشر اليوم 3/11/2020 في دوري أبطال أوروبا

زوار ومتابعو موقع بطولات الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة ليفربول وأتالانتا، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب الفريقان في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة، في ملعب جيويس بإيطاليا.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، بينما

يتواجد أتالانتا في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

ويفتقد ليفربول خدمات النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى جانب لاعبين آخرين بداعِ الإصابة، مثل فابينيو وتياجو ألكانتارا.

تشكيل ليفربول الأساسي أمام أتالانتا

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز،

جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، جونز.

خط الهجوم: جوتا، ماني، محمد صلاح.

بدلاء ليفربول أمام أتالانتا

أدريان، كيليهر، ميلنر، كيتا، فيرمينو، مينامينو، تسيميكاس، شاكيري، أوريجي، ماتيب، كاين، نيكو ويليامز.