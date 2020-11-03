بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا UEFA 2020-21

بمشاهدة بث مباشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين أتلانتا وليفربول على ملعب لوكوموتيف، ومن المقرر أن تبدأ مباراة أتلانتا وليفربول الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش الليلة (الثلاثاء 3 نوفمبر 2020).
ستقام المباراة خلف أبواب مغلقة في ملعب Gewiss في بيرغامو بسبب الإرشادات الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا.
قناة تلفزيونية: ستنقل المباراة على قناة BT Sport 2 مع تغطية تبدأ من الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
معلومات عن المباراة
دوري أبطال أوروبا 2020
أتالانتا ضد ليفربول
التاريخ: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا من هنـــا
دوري أبطال أوروبا UEFA 2020-21 أتالانتا ضد ليفربول
يظل فابينيو غائبا عن بطلالدوري الممتاز بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما يقاتل فيرجيل فان ديك للعودة قبل نهاية الموسم. لا يزال تياجو ألكانتارا يتعافى من مشكلة في الركبة بينما غاب جويل ماتيب عن فوز نهاية الأسبوع الماضي ضد وست هام. عاد نابي كيتا وكوستاس تسيميكاس إلى التدريب الكامل ويسارعان لتحقيق اللياقة في الوقت المناسب ، لكن من المتوقع أن يغيب أليكس أوكسليد تشامبرلين.
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