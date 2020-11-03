"بعد مسيرة كروية حافلة".. أوزيل سيتحول إلى مستشار استراتيجي

تقال تقرير نشره موقع وكالة Bloomberg الأمريكية إن نجم كرة القدم مسعود أوزيل بدأ تكوين مسيرة مهنية جديدة في مجال التمويل، بانضمامه إلى صندوق رأس المال المخاطر Class 5 Global في سان فرانسيسكو بصفته مستشاراً استراتيجياً.



بذلك ينضم لاعب خط وسط فريق أرسنال إلى قائمة نجوم الرياضة الذين نقلوا مهاراتهم التكتيكية داخل الملاعب إلى عالم استثمارات الشركات الناشئة، مثل ديفيد بيكهام وسيرينا ويليامز وكيفن ديورانت وكارميلو أنثوني.



وقد فاز أوزيل بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، وكان من الأعمدة الأساسية لمنتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم عام 2014. واعتزل اللعب الدولي عام 2018 بعد أن اتّهم وسائل الإعلام وسلطات كرة القدم الألمانية بالتمييز ضده بسبب أصوله التركية. وأثار أوزيل الجدل العام الماضي حين دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- الناقد الشديد للاتحاد الأوروبي- ليكون إشبينه في حفل زفافه.



يحاول صندوق Class 5 جذب تمويل رأس المال المخاطر الأمريكي إلى الشركات الناشئة عبر الإنترنت في الأسواق الناشئة. وكبار مديريه كانوا من الأعضاء المؤسسين لشركة Lumia Capital، التي كانت من أوائل المستثمرين الأمريكيين في شركات مثل Careem وCargoX.



أوزيل بالفعل كان من المستثمرين في Class 5 Global، التي تمتلك أصولاً تتجاوز الـ100 مليون دولار تحت إدارتها. وقال في تصريحه: "أنا متحمسٌ لتشكيل والعمل على مسيرتي المهنية بعد كرة القدم، بينما ما أزال أمارس اللعبة حتى الآن".



وكان الشريك الإداري في Class 5 يوسف أوجدان يُقدّم المشورة للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، والتقى أوزيل للمرة الأولى بفضل لاعب أرسنال السابق كيران غيبس. وقال أوجدان إنّ الرياضيين العالميين يُدخلون "منظوراً فريداً على مستقبل تفضيلات المستهلك".