مانشستر سيتي يقدم عقدا جديدا لميسي بالميركاتو الشتوي 

عاد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون بطل الرواية في الصحافة البريطانية بعدما أكدت صحيفة "تلغراف" (Telegraph) أن مانشستر سيتي ما زال متمسكا بضم قائد برشلونة خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وقالت الصحيفة إن سيتي يعد عقدا لتقديمه لميسي في يناير/كانون الثاني المقبل لتعويض المحاولة الفاشلة في ضمه الصيف الماضي، مستغلا حالة عدم الاستقرار الإداري التي يعيشها نادي برشلونة حاليا بعد استقالة الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل الأسبوع الماضي.
وذكرت تقارير بريطانية أن سيتي سيستفيد من تدهور الوضع الاقتصادي لبرشلونة، الذي يعاني من خسائر مادية كبيرة بسبب وباء كورونا.
ورغم طلبه الرحيل الصيف الماضي؛ إلا أن ميسي أعرب عن التزامه تجاه برشلونة، ومساعدة الفريق على تحقيق أكبر قدر من النجاحات هذا الموسم.
ومن ناحية أخرى أعرب رئيس لجنة إدارة نادي برشلونة كارلوس بوسكيتس، أمس، عن تفائله عندما سأله أحد الصحفيين عن تجديد عقد ميسي وقال "هناك استعداد جيد من ميسي ووكيله".
يذكر أن عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة ينتهي الصيف القادم.
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