الامارات | "النصر يكسر عقدة عجمان بـ"الثلاثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق النصر في التخلص من عقدة فريق عجمان محققاً الفوز الأول عليه منذ ما يقارب العامين، وذلك بعد الفوز على البرتقالي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي ليصل فريق النصر إلى النقطة العاشرة ويواصل تقدمه نحو الصدارة خلف فريق الشارقة محافظاً على سجله خالياً من الهزائم، بينما ظل فريق عجمان يعاني بعدما حصد 1 واحدة من 4 مباريات في البطولة.



عاني النصر في الشوط الأول من المباراة أمام التكتل الدفاعي لفريق عجمان وحصل لاعب النصر مينديز، على أول فرصة خطرة و سدد في العارضة، بالدقيقة 17، ورد عجمان بأخطر فرصة له في المباراة بانفراد ومراوغة لحارس النصر ولعب الكرة ولكن محمود خميس، أخرج الكرة قبل أن تدخل المرمى.



وفي الشوط الثاني نجح النصر في فك عقد دفاع عجمان عن طريق تسديدة البرتغالي توزي، الذي أحرز الهدف الأول بالدقيقة 56 ثم نجح نفس اللاعب من إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 77 واختتم ريان مينديز أهداف النصر في الدقيقة 81 من كرة رأسية لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثية نظيفة والتقدم نحو صدارة الدوري.