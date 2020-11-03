رونالدو يعود لقيادة يوفنتوس بأبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تأكيد بدايتهما الجيدة بدوري أبطال أوروبا من خلال تحقيق الفوز الثالث على التوالي.

ويستضيف برشلونة فريق دينامو كييف الأوكراني بالجولة الثالثة للمجموعة السابعة التي يتصدرها برشلونة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط ليوفنتوس الإيطالي ونقطة لكل من دينامو كييف وفيرنكفاروش المجري.

ونال برشلونة دفعة هائلة من الفوز الثمين 2-0 على يوفنتوس في عقر داره خلال الجولة الماضية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، يتطلع يوفنتوس لاستعادة الاتزان عندما يحل ضيفا على فيرنكفاروش. ويعود البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي غيبه عن فريقه في مباراتيه الماضيتين بالمجموعة.

وبعد انتصارين مثيرين على باريس سان جيرمان ولايبزج الألماني يحل مانشستر يونايتد ضيفا على إسطنبول باشاك شهير ضمن المجموعة الثامنة.

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من سان جيرمان ولايبزج فيما يتذيل باشاك شهير المجموعة بلا رصيد.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة يستضيف لايبزج فريق باريس سان جيرمان.

وفي المجموعة السادسة يحل لاتسيو المتصدر ضيفا على زينيت سان بطرسبرج الروسي، كما يلتقي كلوب بروج البلجيكي بفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي المجموعة الخامسة يستضيف تشيلسي الإنجليزي رين الفرنسي.

ويتصدر تشيلسي المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف أمام أشبيلية فيما يحتل رين المركز الثالث بنقطة واحدة وبفارق الأهداف أمام كراسنودار.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة يستضيف أشبيلية فريق كراسنودار.