شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك والرجاء .. السنغالي ماجيتي نداي حكما لموقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسماء حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام الرجاء المغربي المقررة إقامتها غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا. وأسند الكاف قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالي ماجيتي نداي حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدا أول ونوح بانجورا مساعدا ثانيا والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكما رابعا. كما اختار الاتحاد الإفريقي الحكم الجامبي بكاري جاساما حكما للفيديو ويعاونه الجنوب إفريقي زاخيل سويلا. وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي، في مركب محمد الخامس بالمغرب.

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