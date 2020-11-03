شكرا لقرائتكم السيد فريد يرحل عن سموحة بالتراضى .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحل السيد فريد قائد فريق سموحة عن النادى بالتراضى بعد الإتفاق بينه وبين مجلس إدارة النادي برئاسة فرج عامر، ويفاضل اللاعب بين أكثر من عرض فى الوقت الحالى للانتقال فى ظل رغبته للعودة للأضواء من جديد .

وكان السيد فريد قد خرج من حسابات الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب سموحه فى الموسم الماضى بداية من حسام حسن مرورا بحمادة صدقى واخيرا أحمد سامى الذى استعان باللاعب فى المباريات الأخيرة بالدورى واستطاع إحراز هدف فى مرمى الجونة فى اللقاء الذى انتهى لصالح سموحه بهدفين مقابل هدف .

من ناحية أخرى طلب مسئولو سموحة بشكل رسمى من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء لمدة موسم آخر بعد نجاحه مع الموج الأزرق ومشاركته بشكل أساسى ونيل ثقة أحمد سامى المدير الفنى للفريق الذى أوصى بضرورة تجديد الإعارة حال موافقة الأهلى.

كان مسئولو الأهلى قد أوصوا بضرورة عودة اللاعب بعد تألقه مع سموحة إلا أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى اختار أربعة لاعبين من المعارين للعودة من جديد وهم صلاح محسن وناصر ماهر المعارين لسموحة فى الموسم الماضى وأكرم توفيق مدافع وسط الجونة، ومحمد شريف الذى نجح مع إنبى واحتل وصافة ترتيب هدافى الدورى برصيد 14 هدفًا.