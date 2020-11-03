شكرا لقرائتكم تقارير: انتقال سيرينو للأهلي هي أعلى قيمة انتقال هذا الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت تقارير صحفية افريقية الضوء على قرب اتمام انتقال الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المفاوضات المكثفة التي دارت بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

وكشفت صفحة "افريقيا انسايدر" عبر حسابها على موقع يتويتر، عن أن جاستون سيرينو سيغادر صنداونز من أجل الانتقال إلى الأهلي في صفقة قيمتها 3 مليون يورو اي ما يعادل (60 مليون راند جنوب افريقي).

وأكدت الصحيفة، أن هذا هو أكبر انتقال بين الأفارقة في الصيف ، وسيحدد الوقت ما إذا كان اللاعب يستحق ذلك المبلغ الذي تم دفعه من أجل استقدامه من عدمه.