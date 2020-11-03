شكرا لقرائتكم شبانة: الخطيب أخطأ بعدم مغادرة الملعب مباشرة بعد خناقة فضل وكهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع " أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أخطأ بعدم الانسحاب خلال تسليم درع الدوري للنادي الأهلي بعد خناقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

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أضاف محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع " أن ما حدث بين محمود كهربا و فضل أمر سيئ للجميع ، وغير مرضي لأي طرف ، وكان على الخطيب مغادرة الملعب عقب الخناقة مباشرة إعتراضا على المشادة أمامه ، مضيفاً : " أن اتحاد الكرة تحول إلى " رصيف نمرة 5 " بسبب جلسات الصلح بين كهربا و فضل ، وحقيقة البيان الذى أصدره اتحاد الكرة ثم تم حذفه من على موقع اتحاد الكرة وهذا تخبط .

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