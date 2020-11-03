شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يناقش ملفات النهائي والصفقات والراحلين عن الأهلي في الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عددًا من الملفات المهمة خلال تواجده في بلاده لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة نهاية الأسبوع لقيادة تدريبات الأهلي من جديد، ويعد ملف المباراة النهائية، وكذلك ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين على رأس اهتمامات موسيماني ويشغلون تفكيره لحسمها قبل العودة للقاهرة.

يعود موسيماني من بلاده السبت المقبل بعدما سافر إليها خلال الساعات الماضية في إجازة قصيرة تستمر عدة أيام حصل عليها لعدم وجود ارتباطات للفريق خلال الفترة الحالية محليًا أو أفريقيًا بعد تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي كان مُقررًا إقامتها يوم 6 نوفمبر الجاري لكن تم تأجيله ليوم 27 الشهر ذاته.

وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي غدًا، الأربعاء، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل اللعب معه يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي البطولة، من ناحية أخرى، فتح مسئولو الأهلي خط اتصالات مع نظرائهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمعرفة الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري ، وأجرى الأهلي اتصالات مع الكاف لمعرفة البروتوكول الطبي المطلوب تطبيقه في نهائي البطولة الافريقية الذي سيلعب فيه الأهلي مع الفائز من الزمالك والرجاء حتى يستعد الأهلي لهذا البرتوكول مُبكراً سواء كان الأمر يتعلق بإجراءات تعقيم أو مسحات طبية أو غيرها من الإجراءات الاحترازية.