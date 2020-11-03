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شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: عندما تضعك الحياة فى مواقف صعبة لا تقل لماذا أنا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام غالي قائد الأهلي السابق صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر غالى بإطلالة كلاسيكية وعلق على الصورة قائلًا "عندما تضعك الحياة في مواقف صعبة لا تقل "لماذا أنا؟" قل "جربنى" .
وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.
وقال حسام غالي، عبر حسابه على "إنستجرام": "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا".
وأضاف: "حاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة.. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".
حسام غالي
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