شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: المشاركة شرط تواجد اللاعبين فى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، الشكر إلى الدولة المصرية والجماهير وشركة بريزنتشين علي نجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام ، مؤكداً أن جميع طلبات المنتخب كانت مجابة بشكل فوري.

وقال شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً ، أن هذا اول تجمع للاعبي المنتخب بعد أزمة فيروس كورونا ، مضيفاً استكمال بطولة الدوري كان نجاح كبير مما تسبب أن يكون اللاعبين في حالة جاهزية كبيرة للمباريات ، مشدداً علي وجود حالة من الحب داخل الجهاز الفني والجميع عنده إصرار على النجاح .

وأضاف شوقي غريب، أن تأجيل الاولمبياد أثر علي طموح اللاعبين ، موضحا أنه يعمل علي الفترة الحالية في خلق دوافع جديدة للاعبين حتي نتمكن من انجاز جديد ، مؤكداً أن الجاهزية والمشاركة شرط الانضمام المنتخب الاوليمبي بداية من مارس المقبل، وجميع اللاعبين يعلمون ذلك جيداً.

وأوضح غريب ، أن أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر الحالي هي تدريب للاعبين ، وبعدها يدخل اللاعبين في معسكر مغلق يوم 8 من نفس الشهر استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية والبرازيل .

وشدد المدير الفني للمنتخب الاولمبي، أن مباراة مصر والبرازيل رسمياً علي استاد القاهرة الدولي، فيما من الممكن أن تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية من استاد السلام الي محافظة فالسويس او الإسماعيلية.