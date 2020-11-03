- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يترأس اجتماع اللجنة العليا لرعاية واكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع اللجنة العليا لاكتشاف المواهب، بحضور ممثلي وزرات "الثقافة، التعليم العالي، التربية والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، الإعلام" ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.
أضاف صبحى بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة في كافة المجالات المعنى بها المشروع، وتطوير مستوى وقدرات هؤلاء الموهوبين، وفتح مركز تدريب لهم وفقاً لطرق التدريب الحديثة.
حيث ناقش اعضاء اللجنة خلال اجتماعها المقترحات المقدمة من عدد من الخبراء والخاصة بالبرنامج القومي الذي سيتم تدشينه لتوحيد جهود الوزارات في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين بمجالات (الرياضة والثقافة والفنون والاتصالات والتعليم والابتكار).
واستعرض ممثلي الوزارات المعنية اليات اكتشاف المواهب في مجال تخصصهم والاعمار المستهدفة في كل مجال ومعايير اختيار تلك المواهب والبرامج الخاصة لتطوير قدراتهم وتنميتها.
وزير الرياضة فى الاجتماع
وزير الرياضة و الاجتماع
اشرف صبحى
لجنة اكتشاف المواهب
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يترأس اجتماع اللجنة العليا لرعاية واكتشاف المواهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.