شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى وطاهر طاهر فى تدريب منتخب مصر استعدادا لتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران منتخب مصر الأول وجود 13 لاعبا في المران الأول للفريقخلال معسكره المفتوح بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي 14 و 17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

شارك في المران 13 لاعبا من المجموعة المختاره في قائمة المنتخب وخضع الجميع لتدريبات مكثفة لمحاولة تجهيز كل العناصر وهم الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة)

وتواجد رمضان صبحي بجوار طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد خلال مران الفريق الذى أقيم بإستاد بتروسبورت .

وألقى حسام البدري محاضرة علي اللاعبين قبل بدء المران شرح خلاله أهمية هذه الفترة وضرورة تحقيق الأهداف المطلوبة لإسعاد الجماهير مطالبا الجميع بالتحلي بالعزيمة والإصرار للدفاع عن منتخب مصر كما تحدث الكابتن محمد بركات مدير المنتخب خلال هذا الاجتماع، عن قواعد الانضباط والالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة والتركيز مع المنتخب أثناء معسكر الفريق .



الجهاز الإداري للمنتخب بقيادة بركات



تدريب المنتخب الأول



تدريب منتخب مصر الاول



حسام البدري فى مران المنتخب