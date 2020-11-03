شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع النصر 3/3 ودياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا مواليد 2001 ، بقيادة ربيع ياسين، مع فريق النصر 3 /3 في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب النصر بمصر الجديدة ، و بدأ حسام اشرف بالتسجيل من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ثم تعادل كهربا لنادي النصر ، وفي الدقيقة 30 سجل عبد الرحمن العشري بالخطأ في مرماه، وقبل نهاية الشوط سجل أسامة فيصل الهدف الثاني لمنتخب الشباب من تمريرة رائعة لابراهيم عادل.
وفي الشوط الثاني أضاف محمود عادل الهدف الثالث للنصر برأسية علي يمين حمزة علاء، وقبل نهاية اللقاء يرسل محمود عبد المحسن تمريرة علي رأس اسامة فيصل سجل بها هدف التعادل.
خاض منتتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من، حمزة علاء في حراسة المرمي، مؤمن عوض وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي ، في خط الدفاع، زياد كمال وعبد الغني محمد ومحمود عبد المحسن ، في خط الوسط، وأسامة فيصل وحسام أشرف وإبراهيم عادل في خط الهجوم
ومن المقرر أن يحصل المنتخب علي راحة سلبية لمدة يومين ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل.
يدرس ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، تحت 20 عاما، لخوض مباراتين دوليتين، خارج مصر استعداد لبطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس.
ويفضل ياسين مواجهة، السعودية و الإمارات خارج مصر لاكتساب اللاعبين للخبرات قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.
ورشح المديرالفني لشباب الفراعنة منتخبي السعودية و الإمارات لمواجهة منتخب شباب مصر خاصة وأن المنتخبين يضمان عناصر قوية ستضيف خبرات واحتكاك عالي المستوي لشباب الفراعنة من خلال اللعب في اجواء مشابهة خارج مصر.
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