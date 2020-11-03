منتخب الشباب يتعادل مع النصر 3/3 ودياً

ومن المقرر أن يحصل المنتخب علي راحة سلبية لمدة يومين ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل.

يدرس ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، تحت 20 عاما، لخوض مباراتين دوليتين، خارج مصر استعداد لبطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس.

ويفضل ياسين مواجهة، السعودية و الإمارات خارج مصر لاكتساب اللاعبين للخبرات قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

ورشح المديرالفني لشباب الفراعنة منتخبي السعودية و الإمارات لمواجهة منتخب شباب مصر خاصة وأن المنتخبين يضمان عناصر قوية ستضيف خبرات واحتكاك عالي المستوي لشباب الفراعنة من خلال اللعب في اجواء مشابهة خارج مصر.