شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق مران منتخب مصر الأول بحضور 13 لاعباً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، مرانه الأول اليوم خلال معسكره المفتوح بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي 14 و 17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. وألقى حسام البدري محاضرة علي اللاعبين قبل بدء المران شرح خلاله أهمية هذه الفترة وضرورة تحقيق الأهداف المطلوبة لإسعاد الجماهير مطالبا الجميع بالتحلي بالعزيمة والإصرار للدفاع عن منتخب مصر كما تحدث الكابتن محمد بركات مدير المنتخب خلال هذا الاجتماع، عن قواعد الانضباط والالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة والتركيز مع المنتخب أثناء معسكر الفريق .

شارك في المران 13 لاعبا من المجموعة المختاره في قائمة المنتخب وخضع الجميع لتدريبات مكثفة لمحاولة تجهيز كل العناصر وهم الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة)

وينضم غدا لاعبو النادي الاهلي لمعسكر المنتخب المفتوح وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى، واستبعد أحمد فتحى وكهربا وحسين الشحات، كما استبعد البدرى حسين الشحات لاعب الأهلى بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها تحت إشراف طبيب المنتخب الوطنى الدكتور محمد أبو العلا، إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إن الدكتور محمد أبو العلا عرض نتائج الكشف الطبي علي حسام البدرى صباح اليوم، وأكد فى تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطنى نظرا لضيق الوقت، خاصة أنه علاجه وتأهيله يستوجبان فترة قد تصل إلى أسبوع.