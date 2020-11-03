شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف سر كثرة حقائب بعثة الرجاء المغربى.. وموعد مغادرة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من بعثة فريق الرجاء المغربى، سر حمل البعثة عدد كبير جدًا من الحقائب خلال وصولهم إلى مطار القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك غدا فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا فى تمام التاسعة مساءا على استاد القاهرة، حيث وصلت البعثة إلى القاهرة أمس الاثنين، ليخوض الفريق المغربى مران واحد قبل مواجهة الفارس الأبيض لتحديد المتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن الحقائب بدت كثيرة نظرًا لتجميع اللاعبين أغراضهم فى حقائب مشتركة، الأمر الذى يعكس ضخامتها، مؤكدًا أن بعثة الفريق المغربى ستغادر القاهرة يوم الخميس، حتى فى حالة حصد بطاقة التأهل لنهائى دورى الأبطال، قائلاً: "البعثة حضرت على متن طائرة خاصة، وتم تحديد موعد مغادرة القاهرة يوم الخميس وإن تأهل الفريق للنهائى، نظرًا لطول فترة ما بين مباراة نصف النهائى والنهائى الذى سيقام يوم 27 من الشهر الجارى".

وأعلن نادى الرجاء المغربى سلبية العينات التى أجريت للاعبين أمس فوز وصولهم للقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك، وانتهى الاجتماع الفني للمباراة واسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك زيه التقليدي وهو عبارة عن قميص ابيض وشورت ابيض وشراب ابيض، فيما يرتدي فريق الرجاء المغربي طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.

يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى البرتغالى للزمالك، بين الثنائى كاسونجو ومحمد اوناجم لاعبا الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى ، ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذي يغيب عن المباراة نظرا لإصابته في الركبة، كما يدخل في الصورة اسلام جابر لاعب الوسط والذي تألق بقوة الفترة الماضية واصبح احد الدعائم الأساسية في الزمالك.

كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذير للاعبي الدفاع والوسط في فريق الزمالك ، حيث طالب باتشيكو لاعبي الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة الحصول علي أخطاء في المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.

كما طلب باتشيكو من لاعبي الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط علي المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبي الدفاع أكثر من الدور الهجومي للاعبي الوسط.