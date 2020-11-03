الامارات | بعد تعادل الفجيرة والعين.. غوران يشكر لاعبيه وبيدرو ينتقد (الفار)‎

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعادل الفجيرة والعين.. غوران يشكر لاعبيه وبيدرو ينتقد (الفار)‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدرب الفجيرة الصربي غوران توفيجتيزدتش ان فريقه استحق النقاط الثلاث لولا التعادل مع العين، مساء اليوم، بهدف لمثله ضمن دوري الخليج العربي واصفا نقطة من فريق بمكانة العين بالجيدة وانها افضل من الخسارة وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: كان بإمكاننا ان نسجل اهداف اكثر لولا سوء الطالع الذي لم يحالف اللاعبين، من فرص كثيرة صنعها اللاعبون مقدما شكره للاعبين لكونهم كانوا على الموعد وتمكنوا من حل عقدة الخسارة في الشوط الثاني اضافة الى اللعب بدون ثلاث من اللاعبين الاساسيين الغائبين عن الفريق وهم بلال يوسف وعلي عيد والسويدي صامؤيل متمنيا ان يكون الفريق جاهزًا لخوض المباراة المقبلة امام اتحاد كلباء.

من جهته انتقد مدرب العين البرتغالي بيدرو فريق تقنية الفديو وقال انه تدخل بشكل غير منصف، واصفا هدف الفجيرة مشكوك فيه وانه لم يحتسب هدفا صحيحا للبرازيلي كايو ( بحسب تقديره)، وان العين كان يستحق ضربة جزاء خلال المباراة بعد عرقلة لابا كودجو في الشوط الأول وختم، مبينا ان العين لايزال في صلب المنافسة.

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