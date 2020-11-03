الامارات | الفجيرة يهدر الفوز مجدداً.. وحديد ينقذ "الزعيم"

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يهدر الفوز مجدداً.. وحديد ينقذ "الزعيم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج العين الى اكثر من 90 دقيقة ليتمكن من خطف نقطة من ملعب الفجيرة بعد ان تعادل مع أصحاب الأرض بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت اليوم على استاد الفجيرة الدولي ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي. وأنقذ فهد حديد العين من الخسارة الثانية على التوالي حين سجل هدف التعادل بتسديدة قوية من خارج الجزاء في الدقيقة 92.

وواصل الفجيرة مسلسل إهدار التقدم، بعد أن تعرض للأمر نفسه في مباريات الشارقة وبني ياس والظفرة، ثم أمام العين. وجاء تقدم الفجيرة من خلال البرازيلي فارلي روزا مستفيدا من مناولة فراس بالعربي (9)، وذلك بعد تدخل تقنية الفديو لإلغاء قرار مساعد الحكم الذي اشار إلى وجود حالة تسلل. وبعد دقائق من الانتظار احتسب الحكم الهدف.

وألغى "الفار" هدفا سجله كايو للعين في الشوط الثاني، بينما لم تكتمل هجمات لابا كودجو. وحين كانت المباراة تسير إلى فوز الفجيرة، فاجأ فهد حديد الجميع، بعد أن استغل كرة مرتدة، وسددها بقوة في الشباك.

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