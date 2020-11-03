الامارات | خماسية إيغور وسواريز تسعد الشارقة بالعلامة الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية إيغور وسواريز تسعد الشارقة بالعلامة الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزا كبيرا على الظفرة بخمسة اهداف نظيفة، محققا بذلك انتصاره الرابع على التوالي، وليواصل صدارة دوري الخليج العربي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة. وجاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت على استاد الشارقة. وتلقى الظفرة أول هزيمة له، وتجمد رصيده عند سبع نقاط. وقاد لاعبا الشارقة البرازيليين إيغور وويلتون سواريز فريقهما إلى فوز مستحق، بعدما سجلا الخماسية، بواقع "هاتريك" لسواريز، وثنائية لإيغور.

واعتلى ويلتون سواريز صدارة هدافي الدوري بعدما قفز برصيده إلى ستة أهداف. ووضع إيغور الشارقة في المقدمة بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول "21" من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء محمد عبيد خادم على إثر تعرض سواريز للعرقلة من قبل لاعب الظفرة عصام العدوة داخل المنطقة المحظورة.

وسجل سواريز الهدف الثاني للشارقة "37"، مستغلا كرة عرضية سددها في البداية زميله خالد الظنحاني بعد فاصل من المراوغة. وعاد المتألق إيغور ليسجل هدفا جميلا هو الثاني له في المباراة والثالث لفريقه قبل انتهاء الشوط الأول" 46"، من تسديدة صاروخية رائعة لم يرها الحارس خالد السناني الا وهي تعانق شباكه. وشهدت بداية الشوط الثاني تسجيل سواريز الرابع "49" من كرة عرضية لعبها خالد الظنحاني، ثم ختم بالهدف الخامس "64".

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