الحنفوش والشهدان.. عنوان اجتماع الحكام اليوم

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وشهدت مباراة النصر والشباب احتساب قرارات وصفت بالمؤثرة في نتيجة المباراة التي انتهت لصالح الشباب 2 - 1، خاصة هدف الشباب الأول الذي سجله أحمد شراحيلي، حيث اتفق حكام سابقون ومحللون على عدم صحته، رغم عودة حكم الساحة شكري الحنفوش لحكم الفيديو المساعد ممدوح الشهدان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن تتصدر قرارات حكام مباراة النصر والشباب في الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اجتماع لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم المقرر اليوم لمناقشة أخطاء الحكام في الجولة بصفة عامة.وشهدت مباراة النصر والشباب احتساب قرارات وصفت بالمؤثرة في نتيجة المباراة التي انتهت لصالح الشباب 2 - 1، خاصة هدف الشباب الأول الذي سجله أحمد شراحيلي، حيث اتفق حكام سابقون ومحللون على عدم صحته، رغم عودة حكم الساحة شكري الحنفوش لحكم الفيديو المساعد ممدوح الشهدان.

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