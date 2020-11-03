شكرا لقرائتكم خبر محترفات أجنبيات يدعمن أول دوري نسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن تنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة منافسات النسخة الأولى من الدوري النسائي السعودي لكرة القدم على مستوى المملكة والمخصص للسيدات من سن الـ17 عاما وما فوق، بعد أن تأجلت بدايته من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وستشهد مدن الرياض وجدة والدمام منافسات الدوري بعد أن استغلت الفرق الفترة الماضية في التحضيرات والتهيئة لخطف أول لقب.

وسينطلق الدوري الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة الأمير خالد بن الوليد، على مرحلتين، الأولى بنظام المجموعات، بينما تقام الثانية بنظام خروج المغلوب في كل منطقة، فيما تحدد لكل شوط، 30 دقيقة، وراحة 10 دقائق بين الشوطين.

أما المباراة النهائية وتتويج الفائز، فسيتم الإعلان عنها لاحقا، حيث من المقرر أن يتسلم صاحب المركز الأول كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال.

ونجحت بعض الفرق في دعم صفوفها بعدد من اللاعبات الأجنبيات من عدد من الدول، خاصة سوريا والمغرب وتونس وإنجلترا وإسبانيا وأمريكا، انخرطن في الفترة الماضية بتحضيرات فرقهن.

وينتظر مسؤولو الفرق اللائحة الجديدة من قبل الداعم للدوري، الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والتي تتضمن عدد اللاعبات الأجنبيات المسموح لهن المشاركة مع الفرق في كل مباراة.

وكشفت مصادر لـ»مكة» استعانة بعض الفرق بلاعبات يمثلنها سبق لهن اللعب في دوريات بلدانهن، إضافة إلى الاستعانة بمدربات يقمن بدورين، مدربة ولاعبة في آن واحد للاستفادة من خبراتهن.

وكان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أكد من قبل اكتمال اللجان النسائية التي ستشرف على الدوري وكذلك الحكمات، بجانب جاهزية الملاعب المقرر أن تلعب عليها مباريات الدوري.