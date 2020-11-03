النصر يخضع لمسحة طبية تمهيدا للقادسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خضع فريق النصر أمس إلى مسحة طبية خاصة بفحص كورونا تمهيدا لمواجهة القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في السابع من نوفمبر الحالي، في إطار مواجهات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفيروس ضرب الفريق في اليومين الماضيين، مما تسبب في غياب عدد كبير من اللاعبين في المباراة الماضية أمام الشباب.

من جهة ثانية، أعلن النادي أمس رفع مذكرة قانونية للجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قضية فريق بيرسبوليس الإيراني.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالرحمن الشهري أن إدارة نادي النصر رفعت مذكرتها القانونية بعد اطلاعها على حيثيات القرار وفق المدة الزمنية المحددة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي رفضت في وقت سابق احتجاج النصر ضد أهلية بعض لاعبي بيرسبوليس للمشاركة في مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.

على صعيد آخر، قبل رئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت استقالة المدير التنفيذي للنادي ناصر الجميد، فيما تم تعيين عبدالله الدخيل خلفا له.