5 نجوم يغيبون عن سان جيرمان

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ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة الثامنة بالبطولة برصيد 3 نقاط، حيث افتتح مشواره في المسابقة بالخسارة 1 - 2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يهزم باشاك شهير التركي 2 - 0.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلت القائمة التي أعلنها نادي باريس سان جيرمان أمس لمواجهة لايبزج الألماني اليوم بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، من نجوم الفريق، الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار ، والإيطالي ماركو فيراتي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، والألماني جوليان دراكسلر.ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة الثامنة بالبطولة برصيد 3 نقاط، حيث افتتح مشواره في المسابقة بالخسارة 1 - 2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يهزم باشاك شهير التركي 2 - 0.

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