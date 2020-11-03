مباريات اليوم بأبطال أوروبا

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الثلاثاء - 03 نوفمبر 2020 Tue - 03 Nov 2020







مكة - مكة المكرمة A A 20:55: سانت بطرسبرج الروسي لاتسيو الإيطالي

20:55: باشاك شهير التركي مانشستر يونايتد الإنجليزي

23:00: إشبيلية الإسباني كراسنودار الروسي

23:00: تشيلسي الإنجليزي رين الفرنسي

23:00: برشلونة الإسباني دينامو كييف الأوكراني

23:00: فرينكفاروزي المجري يوفنتوس الإيطالي

23:00: كلوب البلجيكي بوروسيا دورتموند الألماني

23:00: لايبزيج الألماني سان جيرمان الفرنسي دوري أبطال أوروبا أضف تعليقاً Add Comment Please enable JavaScript to view thecomments powered by Disqus.

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