شكرا لقرائتكم موسيماني يبحث ملفات النهائي والصفقات والراحلين عن الأهلي في الإجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدد من الملفات الهامة خلال تواجده في بلاده لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة نهاية الأسبوع لقيادة تدريبات الأهلي من جديد، ويعد ملف المباراة النهائية، وكذلك ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين على رأس اهتمامات موسيماني ويشغلون تفكيره لحسمها قبل العودة للقاهرة.

يعود موسيماني من بلاده السبت المقبل بعدما سافر إليها خلال الساعات الماضية في أجازة قصيرة تستمرعدة أيام حصل عليها لعدم وجود إرتباطات للفريق خلال الفترة الحالية محلياً أو أفريقياً بعد تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي كان مُقرر إقامتها يوم 6 نوفمبر الجاري لكن تم تأجيله ليوم 27 الشهر ذاته.

وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي غداً ، الأربعاء، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل اللعب معه يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي البطولة، من ناحية أخرى، فتح مسئولوالأهلي خط إتصالات مع نظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمعرفة الإجراءات الاحترازية المقرر إتباعها في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري ، وأجرى الاهلي إتصالات مع الكاف لمعرفة البروتوكول الطبي المطلوب تطبيقه في نهائي البطولة الافريقية الذي سيلعب فيه الأهلي مع الفائز من الزمالك والرجاء حتى يستعد الأهلي لهذا البرتوكول مُبكراً سواء كان الأمر يتعلق بإجراءات تعقيم أو مسحات طبية أو غيرها من الإجراءات الاحترازية.