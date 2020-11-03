شكرا لقرائتكم شبانة: "أبارك للكاف على سلبية مسحة كورونا للرجاء وأخيرا سيواجه الزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تهكم الإعلامي محمد شبانة في برنامجه " مع شبانة " على تلفزيون اليوم السابع ، على موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- من تأجيل مباراة الزمالك و الرجاء مرتين ، قائلاً : "أبارك للاتحاد الأفريقي برئاسة أحمد أحمد على سلبية مسحة كورونا للاعبي الرجاء المغربي والحمد لله المباراة ستلعب ولن تؤجل مجدداً".

أضاف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع " أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي متعاطف بشكل غريب مع فريق الرجاء المغربي ووافق على تأجيل مباراة الزمالك مرتين وهذا أمر غريب ، و أيضا تصريحات مسئولي نادي الوداد بأنهم سيفوزون على الزمالك في مباراة الغد تصريحات غريبة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.