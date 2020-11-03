شكرا لقرائتكم بيراميدز ينتظر المدير الفنى الجديد لحسم ملف المعارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادى بيراميدز، حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى الموسم المقبل خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، لفتح ملف تحديد مصير لاعبى الفريق المعارين، والذين تنتهى مدة إعاراتهم بنهاية الموسم، حيث أعار بيراميدز مهاجمه أحمد على لصفوف إنبى، فيما أعار ناصر منسى لطلائع الجيش، لاسيما وأن عمرو مرعى الذى كان معارًا لصفوف مصر المقاصة انتقل بشكل رسمى لطلائع الجيش، ليتبقى أحمد على وناصر منسى الذان سيحدد مصيرهما المدير الفنى الجديد.

ومن المنتظر أن يتمم بيراميدز تعاقده مع المدير الفنى الجديد مطلع الأسبوع المقبل، لخلافة تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وكشف مصدر مسئول فى بيراميدز، إن الإدارة تسعى لإنهاء التعاقد مع المدير الفنى الجديد فى أسرع وقت، لافتًا إلى إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسم المدرب يوم السبت أو الأحد المقبلين، حتى يتمكن من خوض فترة الإعداد مع الفريق للموسم الجديد.

وكشف المصدر عن السير الذاتية التى يتم دراستها فى الوقت الحالى لإختيار أفضلهم والتعاقد معه ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق، مشيرًا إلى إن الأختار تم حصره فى عدة جنسيات وهم أرجنتينى أو برازيلى وأسبانى وأيطالى وبلجيكى، لاسيما وإن المدسة اللاتينية قد تكون هى الأقرب فى الوقت الحالى، خاصة وأن المدرب المرشح عمل فى إحدى الدول العربية الأمر الذى يجعله يحظى بالنصيب الأكبر فى أسهم الأختيار.

وكان هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، تولى القيادة الفنية لبيراميدز بشكل مؤقت فى مباراته الأخيرة بمسابقة الدورى أمام المقاولون العرب، والتى جمعتهما أمس السبت، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2 / 2.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 فى المركز الثالث بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل 54 هدفاً ودخل مرماه 33 هدفاً، فيما يصل المقاولون للنقطة 54 فى المركز الرابع بعد أن لعب 34 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 9 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 45 هدفاً واستقبلت شباكه 34 هدفاً.